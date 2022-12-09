"С 9 по 12 декабря в Москве при поддержке комитета по туризму Москвы проходит съезд РСТ. Ключевое мероприятие съезда начнется в 10:00 12 декабря в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) на Покровке, 47. Делегаты услышат отчет правления РСТ о проделанной работе за 2021-2022 годы и узнают об основных направлениях деятельности союза до 2025 года. Состоятся выборы президента и правления объединения", — сообщает пресс-служба РСТ.

В рамках съезда, в 14:30 состоится пленарная сессия "Перспективы туризма в 2023-2025 годах". На ней авторитетные эксперты туристической отрасли, представители крупных компаний в сфере туризма обсудят текущую ситуацию и перспективные направления развития отрасли.

Модератором сессии станет вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Среди спикеров – генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников, эксперт и ментор фонда "Сколково" и руководитель проекта Skolkovo TravelTech Hub Леонид Мармер, которые будут говорить о цифровизации в туризме.

Замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко и гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко расскажут о ситуации во внутреннем, выездном и въездном туризме.

Президент Российской гостиничной ассоциации, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин и директор отдела продаж и маркетинга отеля "Индиго Санкт-Петербург Чайковского" Нина Алексеева будут говорит о проблемах гостиничного бизнеса.

Генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов расскажет об итогах года в сфере приключенческого туризма. О круизном туризме речь пойдет в выступлении главы комиссии РСТ по круизам, директора компании "Круиз" Алексея Растегаева.

Трансляцию мероприятия можно увидеть здесь.