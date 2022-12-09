"Выставка однозначно заслуживает внимания. Это уникальная и интересная экспозиция. Убедилась в этом лично. На ней представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Экспозиция включает работы Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса.

В ведомстве добавили, что на выставке представлены произведения из фондов и постоянных экспозиций девяти музеев: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, музея-усадьбы "Архангельское", Воронежского областного художественного музея, Серпуховского историко-художественного музея и др.

Выставка будет работать до 14 мая 2023 года.