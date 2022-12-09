"Национальные турмаршруты, и это была позиция Ростуризма, должны быть коммерчески успешными проектами. Должна быть построена система мониторинга, которая будет давать поводы для, например, отзыва статуса национального туристического маршрута. Мы еще это не проходили, но планируется, что это будет, потому что у государства возникает много соблазнов в части выдачи поручений, сделать тот или иной маршрут ситуативно национальным. Я думаю, что это та возможность, которая позволит на основе мониторинга очищать ряды туристических маршрутов от тех продуктов, которые являются социальными и должны быть в блоке социального туризма, субсидируемого за счет государства", — рассказала она на международном туристском форуме Travel Hub-2022 в Санкт-Петербурге.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, появление национальных туристических маршрутов России повлекло за собой проблему создания и утверждения таких нацмаршрутов, которые никогда продаваться не будут.

"Мы хотим развивать этот проект, хотим, чтобы он приносил в регионы турпоток, деньги, вытаскивал бы из рецессии, возвращал бы людей. Но это должны быть продаваемые истории, туристов надо замотивировать туда поехать", — добавила она.

По словам Ломидзе, национальный маршрут должен способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом.

С 1 июля 2022 года в России действуют правила отбора наиболее важных и перспективных туристических маршрутов. Самые значимые из них получают статус национальных. Претендовать на статус национального смогут как ныне действующие маршруты, так и совершенно новые. Отбирать их будут по заявкам регионов.

Летом 2022 года Ростуризм заявил о планах обустроить к 2024 году сеть национальных туристических маршрутов по самым красивым местам страны, выделив на реализацию этого проекта за два года до 4,4 млрд рублей по грантовой программе.