"8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", — подчеркивается в сообщении.

"При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций", — говорится в информации.

Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы "Мир" на территории Казахстана Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков.

"Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц", — отмечается в сообщении.

При этом, решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Как сообщалось, 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

21 сентября в Национальном банке Казахстана сообщали агентству "Интерфакс-Казахстан", что банки республики сами принимают решения о работе с картами российской платежной системы "Мир", законодательство страны не предусматривает ограничений на прием к обслуживанию и на использование таких карт клиентами.

"Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе — выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", — уточняли в Нацбанке.

Сообщалось, что Народный банк, крупнейший банк Казахстана, еще с весны текущего года перестал обслуживать карты "Мир" в своей банкоматной сети, новые ограничения с тех пор не вводились. При этом картами "Мир" по-прежнему можно было расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы.