"Вчера я перешла в Минэкономразвития. Я заместитель директора департамента у Сослана Абисалова", — сказала она во время выступления на международном туристском форуме Travel Hub-2022 в Санкт-Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Его полномочия по регулированию туристской отрасли были переданы Минэкономразвития, в министерстве сформированы два департамента, занятые регулированием в сфере туризма.

На этой неделе Минэкономразвития сообщило о создании департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности, его руководителем назначен Сослан Абисалов. Главой департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая.