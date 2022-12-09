"Поручения даны. С 2023 года начнутся работы по реконструкции плотины. Работа, с точки зрения финансов, большая. Мы еще до конца не понимаем, во сколько вообще нам это обойдется, но пока остановились на цифре в 1 млрд рублей. Сейчас ведутся предпроектные и проектные работы", — сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что плотину нужно не только реконструировать, но и встроить в местный туристический кластер.

Он добавил, что предстоит также привести в порядок объекты Демидовского завода под открытым небом, в частности — воссоздать заводоуправление и обустроить там музей, а также наладить коммуникацию между ним, набережной и плотиной.