"С 31 декабря на 1 января продляется работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта. Станции метро в новогоднюю ночь закроются на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 02:00. Наземный общественный транспорт будет работать в привязке к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы перевезти всех пассажиров",- говорится в сообщении.

В рождественскую ночь весь общественный транспорт будет курсировать по штатному расписанию графика выходного дня.

Власти города отмечают, что анализ пассажиропотоков показал низкую востребованность общественного транспорта в прошлую новогоднюю ночь.

"Общественным транспортом было перевезено 7 тыс. пассажиров. Средняя наполняемость салона составила четыре человека на рейс. Метрополитеном было перевезено 18,3 тыс. человек", — говорится в пресс-релизе.