"Туристическую зону "Город мастеров" построят близ федеральной трассы "Кавказ". Средства на эти цели выделены в рамках новой турпрограммы "Национальные туристические маршруты", — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, на территории появится ряд модульных домов, а также будет работать ассоциация ремесленников республики. Земельный участок отвели в западной части Сунжи.

Авторы при поддержке властей организуют обучение желающих традиционным ремеслам, что поспособствует развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную, творческую деятельность.

По данным пресс-службы, проект предусматривает создание комплекса из нескольких отдельных зон с музейно-выставочной площадкой, специальными фотозонами (арт-объекты), гостевым домом.

У жителей и туристов появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству.

Около 200 млн рублей получила Ингушетия на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году. Республика участвует в нацпроекте с 2022 года, в текущем году регионом было получено чуть более 80 млн рублей, на эту субсидию в регионе создаются более 10 кемпингов и санитарных зон.

Кроме того, Ингушетия уже направила две заявки в Федеральное агентство по туризму для участия в конкурсе по предоставлению субсидии на поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма в 2023 году в рамках нацпроекта.

Заявки Ростуризм одобрил, и региону уже выделено на реализацию проектов в будущем году 184,4 млн рублей.