Как сообщает пресс-служба театра, 16 декабря композитору Родиону Щедрину исполняется девяносто лет. В этот день его музыка будет звучать в исполнении артистов Мариинского театра сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке.

Фестиваль "Щедрин-90" в Петербурге продлится до 31 декабря. Он включит почти все крупные сочинения композитора, многие из которых сегодня можно услышать только на этой петербургской сцене, а некоторые были написаны специально для театра и его художественного руководителя. 10 и 11 декабря фестиваль откроют Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

В Мариинском театре 16 декабря представят балеты "Кармен-сюита" с Дианой Вишнёвой и "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова — премьеру Театра балета им. Л. Якобсона.

24 декабря в Концертном зале под управлением Гергиева прозвучит знаменитая "Поэтория" на стихи Андрея Вознесенского, а в роли Чтеца выступит Евгений Миронов. В программу фестиваля "Щедрин-90" в Мариинском также вошли: оперы "Очарованный странник" и "Не только любовь", поставленные специально для сценического пространства Концертного зала Мариинского театра, "Запечатленный ангел" по прозе Лескова, хоровая опера "Боярыня Морозова", созданная на основе житий XVII века, и "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко.

На новой сцене будут показаны опера "Мертвые души", балеты "Конек-горбунок" и "Анна Каренина". Украсят фестиваль сочинения, созданные для Мариинского театра и Валерия Гергиева: оперы "Левша" и "Рождественская сказка".

К юбилею композитора театр подготовил несколько выставочных проектов. В частности, в Мариинском-2 работает выставка, где представлены костюмы из спектаклей, фото и архивные материалы за долгие годы сотрудничества композитора с театром.

Кроме того, в рамках фестиваля на Приморской сцене состоится владивостокская премьера оперы "Очарованный странник" в постановке Алексея Степанюка при участии петербургских солистов.

В Москве с Симфоническим оркестром Мариинского театра и Гергиевым в день рождения композитора выступят Денис Мацуев (фортепиано) и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей".

На сайте опубликован онлайн-проект "Щедрин — 90", который подробно рассказывает об истории постановок опер и балетов Родиона Константиновича в Мариинском и помогает зрителям подготовиться к посещению спектаклей.