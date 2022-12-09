"Уникальные кадры с диким хищником, которых насчитывается немногим более 120, получили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время облета госграницы", — говорится в сообщении.

Материал передали специалистам заповедника "Земля леопарда", они сумели выяснить, какой именно из леопардов сумел побывать в Китае и вернуться в Приморье. Анализ рисунка на его шкуре показал, что это был молодой самец под номером Leo 253M. Его совсем недавно занесли в базу данных, так как фотоловушки фиксировали его всего несколько раз.

На видео редкий хищник выглядит здоровым и не испытывающим проблем с охотой. Съемка в заснеженном лесу шла несколько минут с безопасного расстояния, не вызывая у леопарда беспокойства.

Дополнительную информацию о животном приморские ученые получили от коллег из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в Китае, с которым тесно сотрудничают. Leo 253M довольно часто бывает в Китае, где его фиксируют местные фотоловушки.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, всего в стране зафиксирована 121 особь. Большая часть российской популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".