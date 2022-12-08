"Пока катание будет открыто на "синих" трассах "Персеиды" и "Стрелка", расположенных на южном склоне, а также на "зеленой" трассе "Горизонт" и "красных" "Вега" и "Квазар" северного склона. Кроме того, будет открыта часть "синей" трассы "Кассиопея", — сказал собеседник агентства.

Остальные горнолыжные трассы планируется открыть позже. Также на более поздний период запланировано торжественное открытие зимнего сезона. Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.