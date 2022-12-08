Документ опубликован в четверг в электронном бюллетене правительства Мурманской области.

Маяк расположен на полуострове Святой Нос. Он признан уникальным образцом деревянного архитектурного фортификационного сооружения.

По данным Минкультуры Мурманской области, в 1874 году на маяке появился туманный горн, а в 1890 году — металлический фонарь с белым огнем, который был виден за 24 км. Впоследствии туманный горн был заменен на пневматическую сирену.

В период Великой Отечественной войны по морскому пути мимо маяка пролегали маршруты для снабжения Северного флота и войск Карельского фронта, проходили союзные конвои.

В 2004 году на маяке прошел ремонт, его работа переведена в автоматический режим с использованием солнечных батарей и аккумуляторов.