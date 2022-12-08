"Массовых гуляний и концертов в новогодние праздники не планируется. Для детей проведут различные новогодние мероприятия в учреждениях образования и культуры", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во Владикавказе и районах республики установят новогодние елки, иллюминацию и организуют места для культурного отдыха.

"Обеспечение общественной безопасности и объектов инфраструктуры находится в числе приоритетных задач. Многолетний опыт работы в этом направлении у нас есть, но важно усилить взаимодействие всех заинтересованных ведомств и структур", — приводятся в сообщении слова вице-премьера республики Ирбека Томаева.