Портрет короля Карла III, помещенный на аверсе монеты, создал скульптор Мартин Дженнингс, впервые этот портрет представили в конце сентября. Лицо монарха на монете обращено налево — в соответствии с принятой в Великобритании традицией в сторону, противоположную предшественнику.

На реверсе монеты изображены гербовые щиты и символы четырех народов, входящих в Соединенное Королевство.

Всего первоначально в обращение поступят 9,6 млн новых монет. При этом около 27 млрд монет с портретом королевы Елизаветы II, которые сейчас находятся в обращении, остаются законным платежным средством.

"Фигаро" отмечает, что первые банкноты с портретом короля Карла III появятся в обращении в середине 2024 года.