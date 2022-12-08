«Все наши туристы, которые подавали заявки на получение кипрской визы, смогли ее оформить без проблем. Отказов в получении виз в Москве не было. Но стоит отметить, что Кипр выдавал в основном короткие визы, преимущественно под даты поездки», — рассказали в туркомпании.

Аналогичную информацию сообщают и путешественники в соцсетях. «Была в посольстве недавно, при мне не было ни одного отказа, все было очень дружелюбно», — написала туристка.

Ранее российские СМИ сообщили, что в генконсульстве в Санкт-Петербурге туристам отказали в выдаче визы на Кипр. В частности, из 50 человек, подавших документы, однократные визы выдали только двоим. По словам турагента, дипломаты были не уверены в том, что россияне намерены покинуть Кипр после окончания срока действия визы.