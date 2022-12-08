По ее словам, увеличению потока приезжающих должен способствовать событийный туризм. В частности, она упомянула "Уральскую ночь музыки", на проведение которой в 2023 году были выделены 37 млн федеральных рублей.
Кроме того, как отметила Туканова, сейчас ведутся переговоры об объединении свердловского и тюменского отрезков так называемого "Императорского маршрута", посвященного жизни царской семьи Романовых.
Она добавила, что в целом за первые десять месяцев текущего года турпоток в Свердловскую область составил свыше 1 млн 900 тыс. человек, уже превысив доковидный показатель — в 2019 году в регион приехали 1 млн. 600 тыс. путешествующих. Общий пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово за январь-октябрь текущего года достиг отметки в 4,3 млн человек. Объем платных туруслуг составил более 13,4 млрд рублей.