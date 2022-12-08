"Мы внесли изменения в стратегию развития туризма Свердловской области. По этой стратегии предполагается наращивание турпотока до 5 млн туристов к 2035 году. Это вполне возможно. Сравнивали со стратегиями соседних регионов. Они также позитивно смотрят на наращивание внутренних туристических потоков. На территории наших регионов проживают свыше 18 млн человек. Это наши потенциальные клиенты, которые ездят друг к другу в гости", — сказала Туканова.

По ее словам, увеличению потока приезжающих должен способствовать событийный туризм. В частности, она упомянула "Уральскую ночь музыки", на проведение которой в 2023 году были выделены 37 млн федеральных рублей.

Кроме того, как отметила Туканова, сейчас ведутся переговоры об объединении свердловского и тюменского отрезков так называемого "Императорского маршрута", посвященного жизни царской семьи Романовых.

Она добавила, что в целом за первые десять месяцев текущего года турпоток в Свердловскую область составил свыше 1 млн 900 тыс. человек, уже превысив доковидный показатель — в 2019 году в регион приехали 1 млн. 600 тыс. путешествующих. Общий пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово за январь-октябрь текущего года достиг отметки в 4,3 млн человек. Объем платных туруслуг составил более 13,4 млрд рублей.