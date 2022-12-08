"По итогам первого полугодия текущего года мы вошли в пятерку самых востребованных направлений отдыха в России. Надо отметить, что прирост туристов у нас за это время составил 38% по сравнению с допандемийным периодом. С января по октябрь текущего года у нас турпоток составил 3,5 млн человек", — сказал Скрябин на заседании межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области в рамках форума "Открой Вольный Дон".

Он добавил, что в статистику не вошли те люди, кто посетил регион проездом, пробыв в нем менее суток.

"Развитие внутреннего туризма в современных сложных условиях у нас выходит если не на самый первый план, то на одно из значимых мест. У нас есть колоссальный потенциал, и каждая территория нашего региона имеет уникальные преимущества — и сезонные, и круглогодичные. Поэтому мы уделяем внимание не только известным туристическим локациям, но и тем муниципалитетам, которые только осваивают эти направления", — сказал Скрябин.

Он отметил, что в текущем году статус национального получил новый туристический маршрут "Стартап Петра Великого", программа которого включает в себя посещение Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, а также локации морского побережья — Мержаново, Танаис и Самбек.

"Сейчас в разработке у нас находятся новые туристические маршруты, которые также претендуют на статус национальных . Один из них называется "Долина Дона", он посвящен донскому виноделию, и патриотический турмаршрут "Дорогами донских казаков", — отметил замгубернатора Ростовской области.

В свою очередь директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова отметила, что совокупно эти три турмаршрута потенциально смогут привлекать более половины от общего турпотока.

"Это три флагманских туристических маршрута, которые вполне возможно в ближайшем будущем будут давать 60-70% общего турпотока в регион", — сказала Горяйнова.