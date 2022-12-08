«Начинается прием заявок для получения адресных мер поддержки туротрасли Крыма, направленных на сохранение коллективов. Получатель меры поддержки должен однократно подать электронную заявку, подписанную цифровой подписью, на портале правительства Республики Крым. Форма заявки будет доступна с 9 декабря», — говорится в телеграм-канале главы республики.

Как напомнил Аксенов, субсидии будут направлены на единовременную выплату не менее 1,5 тыс. компаний.

Ранее глава республики сообщал, что приоритет будет отдаваться средствам размещения и турфирмам.