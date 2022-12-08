"В следующем году постараемся сделать объем ремонта примерно такой же, как в этом. А это в общей сложности — 500 километров дорог. Дорожный фонд составил более 14,5 млрд рублей. Нам удалось привлечь дополнительные деньги из федерального бюджета — 2 млрд рублей. Кроме того использовали и лимиты 2023 года в размере почти 3 млрд рублей. Будем и в следующем привлекать средства сверх плана", — приводятся в сообщении слова Евраева.

Он напомнил, что Ярославской области проложено 11 тыс. км муниципальных и 6 тыс. — областных дорог. Большая часть их них находится в ненормативном состоянии.

"Все сразу не сделаем, поэтому приходится выделять приоритеты. В первую очередь планируем ремонт дорог, которые имеют стратегическое значение, но если по дороге вообще проехать невозможно, то их также ставим в первую очередь. Далее учитываем, какое количество людей пользуется дорогой", — уточнгл губернатор.

Регион в следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2023 год получит 7,7 млрд рублей.

"Подготовку к предстоящему ремонтному сезону начали заранее, это позволило уже в этом году привести в порядок дороги, которые планировали сделать в следующем, — более 68 км региональных трасс", — отметил глава региона.

Кроме того, по его словам, около 1 млрд рублей планируют направить на установку не менее 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

"У нас едет огромное количество фур с перегрузом, которые везут песок, щебень, лес проездом через Ярославскую область. Мы должны защитить наши трассы. Если мы этого не сделаем, то через три-четыре года потеряем все дороги, которые сейчас делаем", — подчеркнул Евраев.