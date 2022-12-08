Он напомнил, что Ярославской области проложено 11 тыс. км муниципальных и 6 тыс. — областных дорог. Большая часть их них находится в ненормативном состоянии.
"Все сразу не сделаем, поэтому приходится выделять приоритеты. В первую очередь планируем ремонт дорог, которые имеют стратегическое значение, но если по дороге вообще проехать невозможно, то их также ставим в первую очередь. Далее учитываем, какое количество людей пользуется дорогой", — уточнгл губернатор.
Регион в следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2023 год получит 7,7 млрд рублей.
"Подготовку к предстоящему ремонтному сезону начали заранее, это позволило уже в этом году привести в порядок дороги, которые планировали сделать в следующем, — более 68 км региональных трасс", — отметил глава региона.
Кроме того, по его словам, около 1 млрд рублей планируют направить на установку не менее 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля.
"У нас едет огромное количество фур с перегрузом, которые везут песок, щебень, лес проездом через Ярославскую область. Мы должны защитить наши трассы. Если мы этого не сделаем, то через три-четыре года потеряем все дороги, которые сейчас делаем", — подчеркнул Евраев.