Ожидается, что на условиях лизинга будет поставлено 19 лайнеров Ил-114-300, 10 "Байкалов" и 8 SSJ-NEW (импортозамещенная версия Superjet 100). Кроме того, планируется поставка 21 вертолета типа Ми-171.

Стоимость 58 воздушных судов в этот период оценивается в 23,5 млрд руб., включая лизинговые платежи, расходы по приведению к летной годности и резервы на техобслуживание. Существующие механизмы субсидирования покрывают эту сумму на 19%, отметил источник.

До введения антироссийских санкций власти обсуждали поставку "Авроре" 45 отечественных самолетов. Ожидалось, что они будут поступать в парк перевозчика в 2021-2025 гг. Поставщиком была выбрана "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Кроме Ил-114, "Байкалов" и "Суперджетов" авиакомпания должна была получить восемь L-410. Эти самолеты разработаны в 1960-х годах чехословацким заводом Let Kunovice (ныне — чешский Aircraft Industries). В 2008 году контрольный пакет завода приобрела "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). С 2018 года производство L-410 частично локализовано на площадке "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА). На конец 2021 года уровень локализации на УЗГА оценивался в 60%.

В апреле 2022 года, после введения западных санкций, чешский холдинг Omnipol сообщил, что выкупил 100% Aircraft Industries у российского владельца. У кого именно, в пресс-релизе не уточнялось. По данным за 2020 год, держателем 100% акций завода выступало ООО "Остов", принадлежащее уже бывшему гендиректору УГМК Андрею Козицыну (покинул эту должность в июле). В сотрудничестве с Omnipol завод начал "успешно развивать деловое сотрудничество по замене поставок за пределы РФ", отмечалось в пресс-релизе.

Власти РФ рассматривают несколько вариантов замещения L-410 на фоне вынужденного выхода российских собственников из Aircraft Industries, сообщал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Первый из них — поддержание летной годности L-410 за счет использования вторичных комплектующих. Второй — локализация производства корпусных деталей самолета на УЗГА. Третьим вариантом чиновник называл производство самолета ТВРС-44 "Ладога", разработкой которого также занимается УЗГА (серийное производство ожидается с 2027 года).

В пресс-службе "Авроры", Минпромторга, Минтранса и Минвостокразвития не предоставили комментариев. Представитель ГТЛК подтвердила планы поставить "Авроре" до 2026 года не менее 37 самолетов. Также прорабатывается поставка 21 вертолета Ми-171А2/А3, добавила она.

"Как лизингодатель мы ознакомились с финмоделью авиакомпании и направили свои замечания. Действительно, в проекте отсутствует закупка L-410. В перспективе в соответствии с потребностями компании считаем возможной поставку ТВРС-44 "Ладога" в дополнение к вышеназванным моделям судов", — отметили в ГТЛК.

В единую авиакомпанию помимо "Авроры" должны войти еще пять перевозчиков: "Якутия", "Камчатское авиационное предприятие" и "Чукотавиа" (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы "Авроре"), а также "Хабаровские авиалинии" и "Полярные авиалинии". По данным собеседника "Интерфакса", финмодель единой "Авроры" предполагает, что в 2026 году ее парк, с учетом имеющейся и новой авиатехники, будет состоять из 131 самолета (8 Airbus A319, 4 Boeing 737, 18 DHS-6/-8, 13 L-410, 13 "Супереджетов", 7 Ан-2, 10 Ан-24, 10 Ан-26, 5 Ан-3Т, 19 Ил-114, 10 "Байкалов", 4 Як-40) и 61 вертолета Ми-8.

В 2021 году пассажиропоток единой компании превысил 2 млн человек. В 2023-м, согласно прогнозам, он увеличится до 2,2 млн человек, в 2024 — до 2,5 млн, в 2025 — до 2,7 млн. Потребность в субсидиях на перевозки в этот период оценивается в 78 млрд руб., в том числе 29 млрд руб. — из федерального бюджета. В бюджете на ближайшую трехлетку для "Авроры" заложено по 5,9 млрд руб. ежегодно (всего — 17,7 млрд руб.)

Крупнейший акционер "Авроры" (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".