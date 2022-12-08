"Скорее всего это будет либо АО по аналогии с другими регионами, либо ООО с государственным участием. Мы не планируем отдавать этот бизнес в частные руки, потому что он имеет свойство перепродаваться, могут меняться условия — это должно быть полностью регулируемым видом деятельности", — сказал Беликов.

По словам замминистра, планируется осуществлять регулярные рейсы по направлениям Азов — Ростов-на-Дону — Волгодонск, Ростов-на-Дону — Азов — Таганрог — Ейск, с возможностью продления до Анапы, а далее Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь с возможностью продления до Ялты.

"Мы выходим из границ региона и понимаем, что внутрисубъектовые перевозки будут регулярными, но при этом будут иметь туристическую направленность. В части межрегиональных перевозок губернатор вчера озвучил, что вполне возможны будут, по аналогии с авиацией, межсубъектные соглашения о компенсации организации этих перевозок для того, чтобы для конечного потребителя, туриста, была доступная стоимость", — сказал Беликов.

Он добавил, что тариф планируется установить регулируемый, по аналогии с электрическим транспортом. По словам Беликова, разница между экономически обоснованным тарифом и предельно допустимым будет финансироваться и поддерживаться из бюджета.

"Для примера, Ростов-на-Дону — Керчь — время в пути порядка 3-4 часов, и мы понимаем, что это более удобно и гораздо быстрее, чем с помощью альтернативных видов транспорта", — сказал Беликов, отметив, что регулярные пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в Константиновск, Романовск, станицу Старочеркасскую и Таганрог планируется запустить уже в 2023 году.

Вместе с тем, для реализации задуманного региону необходим подвижной состав. По словам Беликова, совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Минтрансом РФ было определено оптимальное количество необходимого подвижного состава: два судна типа "Валдай 45Р" и два морских теплохода "Метеор 120М".

"Планируется приобретение в лизинг, предоставляемый ГТЛК. Срок лизинга — 25 лет, авансовый платеж — 0% от стоимости судна, лизинговая ставка — 2,5% годовых. Судно может находиться на балансе либо лизинговой компании, либо лизингополучателя по договоренности сторон", — сказал замминистра.

Беликов добавил, что общая стоимость судов составляет 1 млрд 840 млн рублей.