"Учреждение "Парки Великого Новгорода" смонтирует 56-метровую скамейку на Софийской набережной у моста Александра Невского", — пояснили в администрации.

Недавно реконструированная набережная стала в областном центре одним из самых популярных мест отдыха горожан и туристов и, по мнению местных властей, гигантская скамья здесь будет весьма кстати.

Конструкция будет иметь металлический каркас, покрытый сосновыми брусьями.

Ее стоимость с установкой составит около 1 млн рублей.

Предполагается смонтировать рекордную скамью до конца года.