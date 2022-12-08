"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности постановляю временно запретить с 00:00 мск 12 декабря использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края", — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что ограничение касается беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов. Исключение, в частности, составят беспилотники, которые используются органами государственной власти разного уровня и подведомственными им учреждениями, а также организациями, выполняющими государственный оборонный заказ.