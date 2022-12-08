"Стоимость инвестиционного проекта, который будет реализовываться в несколько этапов в местности "Пески", составляет более 4 млрд рублей. На территории комплекса по плану расположатся 4-звездочный гостиничный комплекс на 900 человек, кафе и ресторан, спа-комплекс, спортзал, центр духовного развития, музей и ряд других объектов", — говорится в сообщении.

Правительство Бурятии, АО "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" и ООО "Амар" подписали трехстороннее соглашение о реализации проекта. Отмечается, что резидент уже провел необходимые изыскания, включая экологические.

"Суть нашего проекта, его основная философия: мы хотим создать место баланса, который бы показал и раскрыл как озеро Байкал, так и культуру этой территории. Плюс мы дополняем искусством, наш куратор — это Даши Намдаков (известный бурятский скульптор — ИФ) вместе со всей командой. Это большая группа архитекторов и искусствоведов, которая занимается сейчас подготовкой", — приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Амар" Дмитрия Скоробогатова.

ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" были переданы из федеральной собственности в республиканскую.