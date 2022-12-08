"Экологический туризм в 2022 году привлек в природные парки Волгоградской области, а также в региональный ботанический сад 80 тыс. человек — это в два раза больше, чем в прошлом году. Из них 67 тыс. гостей посетили уникальные экотерритории, в тройке лидеров — природные парки "Волго-Ахтубинская пойма", "Донской" и "Щербаковский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего среди туристов были востребованы сплавы на байдарках по Дону, Медведице и Хопру, аренда глемпингов, катание на лошадях по конным тропам, фотосессии на озере Эльтон, осенние грибные туры.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область к концу года планирует принять более 1,5 млн туристов, что на 50% выше чем в прошлом году.