«Почти 20% туристов приезжают в Москву в командировки. Мы понимаем, что важно не только дать возможность быстрой логистики человеку, который перемещается из аэропорта к месту встречи внутри города и потом, если останется время, еще пройти по паре магазинов, быстро прийти в гостиницу и улететь. Надо давать этим людям опции почувствовать ритм и культуру города, потому что мы уверены: они потом приедут сюда со своими семьями на более долгий срок. Это то, что позволит нам сделать туристов возвращаемых», — сказал он на презентации туристического потенциала Москвы.

По данным Мостуризма, в 2021 году число деловых туристов составило 3,2 млн. Чек делового туриста превышает обычный в 1,5-2 раза.

Среди иностранных туристов с деловыми целями в прошлом году чаще всего посещали Москву граждане Узбекистана, Казахстана и Китая.

По словам Козлова, за 9 месяцев года в Москве прошло почти 5 тыс. разнообразных деловых мероприятий. «Это рост на 54% и это практически полный возврат к допандемийным значениям. Мы надеемся сохранить динамику и в следующем году рассказать о новых достижениях в этой сфере», — подчеркнул он.