"Это одно из самых востребованных направлений в регионе. По расчетам в год новая электричка сможет перевозить до миллиона пассажиров", — написал губернатор.

На маршруте будет задействован электропоезд производства Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг" ), он адаптирован под потребности маломобильных пассажиров.

Губернатор отметил, что время в электропоезда пути составит 4,5 часа, и по скорости он "сравним с маршрутным такси". Остановки в пути предусмотрены в Саракташе, Кувандыке, Медногорске и Новотроицке.

"В следующем году продолжим работу в этом направлении. По договоренности с РЖД начнем менять подвижной состав между Орском и Оренбургом на новый — надежный и современный", — отметил Паслер.

Как сообщалось, с 11 декабря до Орска будет продлен маршрут двухэтажного поезда, курсирующего по маршруту Москва- Самара- Оренбург. Двухэтажный состав будет в пути чуть более 28 часов, но это почти на 8 часов быстрее, чем предусмотрено действующим расписанием поезда Москва- Орск.

Двухэтажный поезд Москва- Самара- Оренбург был запущен в декабре 2020 года.