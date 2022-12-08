"Запуск маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 планируется до конца 2023 года", — сказал он.

Бочкарёв напомнил, что к настоящему времени уже запущены первые диаметры: МЦД-1 ("Одинцово — Лобня") и МЦД-2 ("Нахабино — Подольск"). В рамках создания маршрутов МЦД-3 ("Ленинградско-Казанский") и МЦД-4 ("Апрелевка — Железнодорожный") на нескольких направлениях ведётся масштабная работа по реконструкции железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.

"Это Киевское направление МЖД, участки от Звенигородского шоссе до Савеловского вокзала, от Марьиной Рощи до Площади трех вокзалов, от Площади трех вокзалов до Нижегородской. Продолжается строительство ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, реконструкция Митьковской соединительной ветви между Октябрьской железной дорогой и Казанским направлением МЖД и других объектах", — добавил заммэра.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.