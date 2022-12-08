В протоколе отмечается, что единственным участником торгов стала московская компания АО "Стратеджи партнерс групп", которая предложила выполнить контракт за 81 млн рублей.

"По итогам проведения заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе принято решение признать процедуру закупки несостоявшейся в связи с тем, что комиссией были отклонены заявки всех участников", — говорится в протоколе.

Закупочной комиссией принято решение о проведении повторной конкурентной закупки.

Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит разработать общую концепцию развития на площадке 53,4 га для размещения объектов капитального строительства.

Ранее сообщалось, концепция туркластера предполагает строительство шести объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит 21,2 млрд рублей.

Вместе с тем разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза, к 2030 году — до 1 млн туристов и экскурсантов.

В туркластере планируют создать порядка 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Как ожидается, проект строительства нового туристического кластера реализуется до конца 2035 года.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 г корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая".

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена вблизи действующего города-курорта Белокуриха.