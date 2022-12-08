"Нижегородская область входит в ТОП-3 направлений для путешествий по России в новогодние праздники. После публикации программы новогодних мероприятий в регионе зафиксирован значительный рост числа бронирований, в частности, от индивидуальных туристов", — отметили в министерстве.

Также высокий спрос на поездки в Нижегородскую область в праздничные даты наблюдается от организованных школьных групп.

"На период с 3 по 5 января 2023 года загрузка отелей составляет 100%, в остальные даты в период праздников — 80%", — сказал представитель министерства.

Средняя продолжительность пребывания туристов в регионе — три дня. Наибольшее число гостей приезжает из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Владимира и Екатеринбурга.

"Иностранные туристы составляют 3% от всех туристов, прибывающих в регион. В настоящее время Нижегородскую область чаще других посещают граждане Беларуси, Казахстана и Армении", — добавили в министерстве.

Ранее власти Нижегородской области презентовали программу новогодних праздничных мероприятий. Одной из основных площадок станет Нижегородская ярмарка, отметившая в этом году 200-летие.

Кроме посещения непосредственно Нижнего Новгорода туристов привлекают и старинные малые города: Городец, Арзамас, Семенов, а также село Дивеево.