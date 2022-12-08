"Установлено, что 17 ноября 2022 года в международном аэропорту Новосибирск имени А.И.Покрышкина 10 пассажирам рейса, выполняемого по маршруту Новосибирск — Самарканд, отказано в реализации воздушной перевозки ввиду отсутствия свободных мест на борту самолета", — говорится в сообщении.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению).

В транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о так называемом овербукинге, когда авиакомпания продает билетов на рейс изначально больше, чем мест в самолете.

Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, ранее суд в Новосибирской области оштрафовал на 60 тыс. рублей АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. Тогда пяти пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, было отказано в перевозке ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна. Условия договора воздушной перевозки не были выполнены авиакомпанией по причине принятия на рейс трансферных пассажиров, потерявших стыковку с иными рейсами.

Также сообщалось о возбуждении в отношении авиакомпании восьми административных дел в начале текущего года за подобные нарушения законодательства.