«Международный туризм драматически снизился. Но это снижение также и возможность, и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется. И вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить иностранных туристов», — сказал он на презентации туристического потенциала столицы.

Козлов рассказал, что Ростуризм провел ознакомительные туры для туроператоров с Ближнего Востока, Ирана, Индии. В ближайших планах — возобновить контакты с туроператорами из Китая.

«Уже вкладываемся, в том числе, маркетингово в продвижение Москвы по этим регионам мира и ожидаем к началу весенне-летнего сезона возобновления активного авиасообщения. Надеемся на поддержку РФ здесь и уже есть предварительная договоренность с Минэкономразвития о партнерстве. Надо не забывать и про СНГ, восстановление отношений с Узбекистаном, где тоже активный экономический рост. Их туристов мы тоже ждем в Москве. СНГ и те новые регионы, о которых я сказал, — это новые приоритеты. А с точки зрения инфраструктуры и сервисов у нас все готово», — подчеркнул глава Мостуризма.

Он добавил, что до пандемии каждый седьмой турист приезжал в Москву из Китая, и сейчас идет подготовка к возобновлению приема китайских туристов, в том числе в рамках безвизовых обменов. В Мостуризме, по его словам, хотят показывать туристам из Китая те места в городе, которых они прежде не видели.