«Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает радовать туристов. И только за лето к нам приехали 6,2 млн туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. За 9 месяцев к нам приехали почти 14 млн человек. Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять и давать впечатления для каждого», — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

По данным комитета, среди 1,4 млн иностранных гостей 1,1 млн прибыли из ближнего зарубежья, еще 300 тыс. – из дальних стран. Чаще всего туристы приезжали из Индии, Турции и Ирана.

Топ-3 региона России, откуда прибывали туристы в столицу – Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область.

По словам Козлова, поездки в Москву наиболее популярны у семей с детьми, на втором месте – деловые туристы, за ними следуют туристы пожилого возраста и молодежь.