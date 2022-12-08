"Для развития наших двусторонних туристических отношений мы заключаем соглашения, контракты и меморандумы о взаимопонимании с различными странами с целью развития правовой базы. В ближайшие дни планируется подписать меморандум о взаимопонимании с Японией в сфере туризма", — сказал Нагиев в четверг на Туристическом саммите.
Сегодня в 11:29
Азербайджан и Япония подпишут меморандум о сотрудничестве в области туризма
БАКУ. 8 ДЕКАБРЯ. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН — Азербайджан планирует в ближайшие дни подписать с Японией меморандум о сотрудничестве в области туризма, заявил председатель Госагентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.