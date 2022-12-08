"За 11 месяцев аэропорт обслужил на 26% больше пассажиров по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года", — сказал представитель пресс-службы.

При этом, по его словам, рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях составил 19%, на международных — 67%.

Рост пассажиропотока в компании обуславливают увеличением загрузки и числа рейсов в Москву, Санкт Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, а также выполнением с октября рейсов в Оренбург и Ульяновск.

Кроме того, по данным пресс-службы, увеличилось количество рейсов в Анталью, Стамбул, Баку, Ереван, Дубай.

Среди самых популярных направлений за 11 месяцев 2022 года — внутренние рейсы: Москва, Санкт Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа, Красноярск; международные — Анталья, Стамбул, Баку, Ереван, Дубай.

Как сообщалось, за 10 месяцев 2022 пассажиропоток аэропорта вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Ожидается, что по итогам 2022 года пассажиропоток воздушной гавани увеличится на 18,8% и составит 3,8 млн человек.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.