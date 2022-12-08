"В 2023 году 11 регионов получат субсидии от Минстроя России на развитие обеспечивающей инфраструктуры в целях реализации строящихся туристических инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

Средства на софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры впервые получат Пермский, Приморский края, а также Воронежская, Иркутская, Пензенская, Челябинская, Ярославская области. В Адыгее, Твери, Камчатке и Кузбассе уже идут работы.

"Обеспечивающая инфраструктура будет строиться параллельно с созданием инвестиционных проектов, таким образом, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта, была готова вся необходимая для его обеспечения инженерная и транспортная инфраструктура", — рассказал замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев.

Средства предоставят на строительство дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Деньги выделят в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, Минстрой РФ с 2021 года курирует федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры".

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.