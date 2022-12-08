"Время — 9:42 мск, магнитуда — 5,6. Эпицентр в 82 км в юго-западу от Махачкалы и в 5 км к юго-западу села Гуниба на глубине 40 км", — говорится в сообщении.

В свою очередь ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что произошло землетрясение магнитудой 6.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 09:42 в 5-ти км от н.п.Гуниб Гунибского района на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы 4,5-5", — говорится в сообщении.

"Толчки ощущались на поверхности земли. Информация о разрушениях не поступала", — отмечает МЧС.