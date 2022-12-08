Она показывает богатство и разнообразие костюмов основателя Петербурга, а также наглядно демонстрирует несоответствие между мифологизированным образом Петра Великого, одетого в военный мундир или в скромную одежду плотника.

Специалисты и широкая публика впервые увидят целую группу экспонатов, прошедших путь длиной из дворцовых кладовых на подиум Галереи костюма.

В составе гардероба — более 300 предметов в примерных хронологических рамках 1672-1725 годов. Это комплекс, в котором представлены парадные костюмы и домашние туалеты, военные мундиры и маскарадное платье, нижнее бельё и обувь, одежда для работы и головные уборы.

Небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII — рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы — колпаки и шапки-кораблики, французские ансамбли, декорированные вышивкой шёлковой нитью.

Часть этих вещей исполнена в Мастерской палате Московского Кремля, другая создана портными московской Немецкой слободы, третья была приобретена в Западной Европе.

"В Великое посольство Пётр Алексеевич отправился как с привычными русскими платьями, так и с костюмами европейского покроя. В Голландии царь обычно одевался как местный плотник, бюргер либо крестьянин. Петру очень нравилась ординарная голландская одежда: широкие, удобные для работы суконные штаны, куртки-бостроги (бостроки), плотно облегавшие фигуру и защищавшие её от ветра, вязаные шляпы с полями", — отмечают в музее.

К числу излюбленных одежд Петра голландского производства, представленных на экспозиции, относятся и "саардамские" камзолы, декорированные вышивкой в технике трапунто. Посетители увидят около 20 образцов голландских костюмов императора Петра I.

Показаны также будут несколько экземпляров верхней одежды, среди которых — длинные пальто-рединготы "на английский манер", епанча шведского образца, исполненная из двустороннего сукна синего и малинового цветов, а также зимние кафтаны.

Большой интерес вызывают разнообразные головные уборы Петра Великого: от ранних, изготовленных в старинных традициях, колпаков до более поздних картузов и треуголок.

Всего в коллекции насчитывается 21 предмет. Обувь императора представлена в собрании Эрмитажа лишь двумя парами башмаков.

Также скромно в количественном отношении выглядят в гардеробе военные костюмы, но среди них национальная реликвия России — Полтавский мундир Петра I (кафтан, офицерский шарф, шейный знак-горжет и шляпа-треуголка), который экспонируется в Музее Гвардии в здании Главного Штаба. Шляпа же из полтавского комплекта временно перевезена в Галерею костюма Реставрационно-хранительского центра. Здесь же, в Фондохранилище в Старой Деревне, среди карет и упряжи, хранится седло, которое было на царской лошади Лизетте в Полтавском сражении в июне 1709 года.