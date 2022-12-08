"Озера Челябинской области, сплавы по рекам и походы в горы в Свердловской области, целебные горячие источники Тюмени, катание на оленях и отдых в чуме коренных народов Севера — это только часть того, что может предложить гостям Уральский федеральный округ", — цитируются в сообщении слова полпреда Владимира Якушева.

В полпредстве также уточнили, сколько поездок пришлось на отдельные регионы.

Так, больше всего туристы путешествовали по Свердловской области — 2 млн 86 тыс. раз. На втором месте Челябинская — 1 млн 483 тыс. поездок. На третьем Тюменская область — 1 млн 185 тыс. путешествий. На четвертом Ханты-Мансийский автономный округ — почти 670 тыс. поездок. На пятом Курганская область — 626 тыс. путешествий.

Замыкает рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ — 273 тыс. визитов.