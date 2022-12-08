Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Церемония подписания прошла в Координационном центре правительства России в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Челябинская область обладает большим туристическим потенциалом. Южный Урал — это край бесконечных гор и лесов, край трёх тысяч озер. Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. И с этим хочется знакомить жителей страны, поэтому данное соглашение даст импульс развитию, и интерес к внутреннему туризму только вырастет", — цитирует пресс-служба пояснение Текслера.

В частности стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства, что позволит увеличить общий турпоток в регион.

Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов в ходе подписания документа отметил, что планируется реализация нескольких инвестиционных проектов.

"Регионы в рамках соглашений предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. Мы проанализируем потенциал каждой из них, и при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре — возьмем их в работу", — отметил Суханов.

В частности в Челябинской области первыми территориями, где "Туризм.РФ" совместно с инвесторами и властями региона будет развивать современные курорты, стали проект строительства бальнеологического курорта "Сапфир Урала" в Еткульском районе и создание всесезонного многофункционального курорта "Аджигардак" в Ашинском районе.

По информации вице-губернатора области Александра Богашова, на развитие их инфраструктуры из федерального бюджета в 2023-2025 годах Челябинской области выделено 476,6 млн рублей.

Ранее пресс-служба облправительства поясняла, что субсидии из федерального бюджета будут направлены на создание транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство дорог, сетей тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения.

Как подчеркнул Богашев, туристическая отрасль региона "имеет высокий потенциал и становится одним из драйверов экономического роста в регионе".

"Задача — создать условия для выхода малого бизнеса из так называемой серой зоны гостевых домов и так далее, незарегистрированных (как участники отрасли — ИФ), чтобы они могли развиваться дальше и повышать качество обслуживания",- пояснил вице-губернатор.

По его словам, к осени 2022 года число туристов, посетивших область за три квартала текущего года, вышло на доковидный уровень.

"Количество человек, размещенных в гостиницах Южного Урала, за январь-сентябрь этого года составило 950 тысяч человек. Это больше по сравнению с аналогичным периодом не только двадцатого и двадцать первого, но и 2019-го годов", — сказал он.

Кроме того, добавил Богашев, область держит многолетнее лидерство среди регионов Уральского федерального округа по числу принявших в санаториях. Он также отметил, что власти считают этот сегмент отрасли "очень перспективным, и обязательно будут им заниматься".

Ранее пресс-служба облправительства сообщала, что общий объем инвестиций в реализацию проектов "Сапфир Урала" и "Аджигардак" до 2026 года оценивается в 12,8 млрд рублей, в период 2024-2027 годов планируется ввести в эксплуатацию порядка 900 гостиничных номеров. В частности строительство бальнеологического курорта "Сапфир Урала" позволит создать крупный туристический комплекс с высоким уровнем сервиса и полным спектром возможностей для круглогодичного оздоровления, активного отдыха и занятий спортом. Курорт "Аджигардак" планируется модернизировать и сделать его всесезонным. Он будет ориентирован на массовый спрос, а также развитие зимних и летних локаций, обеспечивающих комфортабельный отдых и широкие возможности активного спорта, отдыха и досуга с многообразием туристических маршрутов.