«Важный вопрос — это запуск информационной системы "Электронная путевка", куда туроператоры должны вносить информацию по каждому договору. Правила работы этой системы до сих пор не утверждены, на местах слышим от бизнеса и регионов запрос на перенос сроков, когда внесение информации станет обязательным, на сентябрь следующего года. Мы предварительно обсуждали это с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко — ИФ), есть поддержка, поэтому будем предлагать перенести этот срок на сентябрь", — сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Министр добавил, что планируется провести отдельные консультации с отраслью по данному проекту.

"В ближайшее время также представим на рассмотрение правительства законопроект о регулировании деятельности гостевых домов и кемпингов. Тоже давно назревший вопрос. Сейчас документы находятся на согласовании профильных ведомств", — добавил он.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка". Для туроператоров по выездному туризму — с 1 марта 2023 года, для остальных — с 1 сентября того же года.