«Прорабатываем вопросы по возврату гражданам средств за отмененные туры. Речь идет про договоры, заключенные до конца февраля этого года. В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку», — сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По словам министра, 13 декабря соответствующий законопроект поступит на рассмотрение Госдумы во втором чтении, и в случае его принятия правительство получит право на принятие аналогичных мер.

«И мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом изменения суммы задолженности по туроператорам и анализа последствий», — добавил он.

Решетников напомнил, что в апреле задолженность составляла 40 млрд рублей, в октябре она уменьшилась до 10 млрд рублей.

«По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 млрд рублей. Мы посмотрим, что это за операторы, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса», — сказал он.