«Планируем закрыть вопрос с компенсациями за вывоз туристов из стран Запада после введения ограничений на полеты. У нас проект распоряжения о выделении 3,5 млрд рублей на выплаты туроператорам внесен уже на рассмотрение правительства. Одновременно с этим сами заявки от туроператоров до конца недели собирает Ростуризм», — сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По словам министра, это позволит сохранить рынок услуг и сами компании.

«Завершить проверку документов и распределить финансирование рассчитываем до конца этого года с тем, чтобы вот эти хвосты были закрыты, и с тем, чтобы мы вошли в Новый год, урегулировав все обязательства перед туроператорами», — добавил он.

В мае правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов будет выделено 6 млрд рублей.

Ростуризм ранее сообщал, что субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным. Туркомпаниям пришлось за свой счет отправлять за туристами пустые самолеты и продлевать им проживание в гостиницах.