"В декабре-марте мы ожидаем турпоток на уровне прошлого года — порядка 2,5 миллионов человек без учета экскурсантов. Глубина бронирования сейчас достигает двух месяцев. Номерной фонд на декабрь-январь в среднем забронирован почти на 40%, в горном кластере — почти на 60%. Места в отелях пока есть, но процесс бронирований в самом разгаре", — цитируются слова Руппеля на сайте краевой администрации.

Он уточнил, что зимой в Краснодарском крае гостей будут принимать порядка 2 тыс. объектов емкостью 220 тыс. мест.

Заместитель губернатора также добавил, что в период новогодних праздников средний уровень загрузки отелей горного кластера составит 90-100%. В горах гостей будут принимать 149 средств размещения общей емкостью 27 тысяч мест. В этом году протяженность трасс увеличена на 17 км и составит 167 км.

"Чтобы разгрузить железнодорожное сообщение, мы увеличим количество рейсов пригородных поездов на сочинском участке. Сейчас их 65, в период новогодних праздников будет 69 — это на 25% больше, чем в высокий зимний сезон прошлого года. Более того, увеличим в два раза количество вагонов в электропоездах по самым популярным направлениям, откроем дополнительные кассы на вокзалах сочинского направления", — добавил Руппель.