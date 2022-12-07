Фото: Администрация курорта Эрджиес

«С начала декабря мы видим заметный рост спроса на турецкие горные курорты и особенно Эрджиес. Наиболее востребованы недельные туры на конец декабря, а также 1, 4 и 18 января. Мы предлагаем прямые перелеты из столичного «Домодедово» в Кайсери на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которые выполняются три раза в неделю. Расстояние от аэропорта составляет всего 25 км, поэтому короткий трансфер – одно из преимуществ курорта», — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

Трассы Эрджиеса располагаются на склонах одноименного вулкана высотой более 3,9 тыс. метров над уровнем моря. Всего здесь более 100 км трасс, из которых порядка 35% подходят для начинающих, и 18 подъемников. Работает горнолыжная школа, в которой есть русскоязычные инструкторы. В отличие от российских и европейских курортов трассы здесь открыты с 9 утра до 9 вечера, что позволяет лыжникам полностью «откатывать» купленные ски-пассы.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Пять лет назад на курорте отдыхали в основном турецкие туристы и очень немного европейцев. Но в 2017 году Coral Travel впервые поставил чартерную программу в аэропорт Кайсери, и на курорте зазвучала русская речь.

«У Эрджиеса много преимуществ. Здесь несколько отелей категории 4 и 5* с привычным россиянам по морским курортам Турции высоким уровнем сервиса и системой «все включено». Здесь доступные цены на ски-пассы и прокат в сравнении с европейскими и даже некоторыми российскими курортами. Кроме того, Эрджиес расположен рядом с городом Кайсери, который является столицей очень популярного у туристов региона Каппадокия. Это позволяет совмещать активный отдых на склонах с интересными экскурсиями и шопингом в городе», — сообщила Макаркова.

По ее словам, туристам, которые приезжают с целью много кататься, удобнее всего выбрать отели прямо на склонах, предлагающие катание ski in/ski out. Если же тур предполагает совмещение катания с экскурсиями, проще остановиться в городе Кайсери, где многие отели предлагают доставку к подъемникам. Трансфер занимает 30 минут.

«Большинство путешественников выбирают отели 5*, на них приходится 55% проданных туров. На втором месте по популярности трехзвездочные отели (29%), на третьем – 4* — 15%. Стоимость недельных пакетов начинается от 660 евро на двоих при размещении в двухместном номере отеля 3*», — сообщила представитель Coral Travel.

Туроператор также предлагает туры на курорт Паландокен, расположенный на склонах одноименной горы в Восточной Турции.