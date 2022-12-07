«В последние дни наблюдается острая проблема с выдачей индийских электронных виз. Речь идёт о выдаче виз с большим опозданием и даже непредоставлении виз. Так, на рейсе AZUR air из Казани 6 декабря не получили визы 79 клиентов туроператора Anex Tour, в тот же день пассажиры рейса авиакомпании из Екатеринбурга получили визы лишь за два часа до вылета, не оказалось вовремя виз и у 44 москвичей, вылетавших 7 декабря», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, причиной визового коллапса стал сбой в системе электронных виз Индии. По ее данным, задержки начались ещё 3 декабря, и некоторые туристы до сих пор не получили виз.

«В настоящий момент техническую неисправность пытаются устранить, однако ситуация продолжает оставаться острой: туроператор Anex Tour информирует о том, что на ближайшие вылеты из регионов также не получено 80 виз», — отмечают в «Турпомощи».

Там добавили, что Гоа — одно из популярных направлений зимнего отдыха россиян, и проблема с электронными визами может повлиять на спрос.

«Турпомощь» обратилась в Консульский департамент МИД РФ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию», — подчеркнули в объединении.