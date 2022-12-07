Откроется каток на главной городской площади 16 декабря тремя вечерними сеансами.

На катке одновременно смогут находиться 250 человек. Ежедневно предусмотрено по шесть сеансов продолжительностью 1 час 15 минут, а в декабре и в новогодние праздники — по семь.

"В этом сезоне, как и в предыдущие годы, каток будет работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. После каждого использования коньки будут дезинфицировать и ставить на просушку. В перерывах между катаниями санитарную обработку будут проводить и в пункте проката", — подчеркивается в сообщении.

"Губернский каток — проект социальный и реализуется полностью за счет внебюджетных средств. Его посещение абсолютно бесплатное", — отметили в пресс-службе.