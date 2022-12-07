Проект, внесенный губернатором Александром Бегловым, подразумевает поправки в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". На текущий момент в нем оговорена только информационная и консультационная поддержка отрасли.

"Предлагается установить дополнительную возможность оказания финансовой поддержки приоритетным направлениям развития туризма в Петербурге за счет средств бюджета города, в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям", — сказал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Авторы документа подчеркивают, что гостиничная индустрия Петербурга требует модернизации: необходимо развитие отелей премиум-класса, гостиниц среднего ценового сегмента и хостелов, работающих по международным стандартам. Кроме того, следует особое внимание уделить поддержке яхтенного, медицинского, водного туризма.

"Уникальное географическое положение Санкт-Петербурга позволяет развивать также сеть плавучих гостиниц — аквателей, ботелей, хостелов на воде. Продвижение Санкт-Петербурга на конкурентном круизном рынке требует реконструкции портовой и причальной инфраструктуры. Одним из наиболее гибких и эффективных инструментов государственной поддержки туристических предприятий является предоставление мер финансовой поддержки", — говорится в пояснительной записке.

Сухенко уточнил, что законопроект подразумевает не только субсидии из бюджета Петербурга, но и возможность федерального финансирования.

Он добавил, что в связи с пандемией коронавируса туристическая отрасль существенно пострадала, а принятые правительством Петербурга меры в 2020-2021 годах, хотя и поддержали индустрию, не охватили все предприятия отрасли.

За законопроект проголосовали 48 депутатов.