Эти и другие мероприятия пройдут в многофункциональном концертном зале "Роза Холл" в дни зимних каникул.

"Премьера мюзикла "Красавица и чудовище" состоится в "Роза Холл" 2 января, а 5 января — мюзикл "Призрак оперы" от звезд петербургской оперетты и театра Музкомедии", — рассказали в пресс-службе.

Во время новогодних праздников гостей "Роза Хутор" ждет также концертная программа с участием Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу "Однажды в России" (3 января), Григория Лепса (4 января).