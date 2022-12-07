"После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас рабочие демонтируют поврежденные пролеты. Основные работы планируют закончить в марте 2023 года.

Кроме того, Хуснуллин поручил увеличить число досмотровых комплексов, чтобы снизить время ожидания разрешения на проезд.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время открытия движения по правой части Крымского моста поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть, к середине летнего сезона 2023 года.

Отмечалось, что далее строители приступят к работам по разводке пролетов левой стороны моста. Работы завершат до 30 марта. Не влияющие на движение работы планируется завершить к 1 июля 2023 года.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".